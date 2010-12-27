В Петербурге у озера нашли повешенного жителя Новгорода

В Ленобласти обнаружили повешенное тело мужчины.

В Петербурге у озера Голубое был найден повешенный труп.

Сообщение о найденном теле поступило в полицию от жительницы поселка Ермак. Она рассказала, что 12 июня в 12.45 недалеко от озера голубое она обнаружила тело мужчины, по ее словам оно весело на дереве.

Известно, что на шее погибшего находилась серая веревка, а одет мужчина был в черную толстовку и брюки. При повешенном имелась сумка, которая была перекинута через плечо.

Личность мужчины установлена. Им оказался житель Новгородской области, 1981 года рождения. Выяснилось, что раньше погибший был судим за кражу.