Опасное видео из Нижневартовска: кавказцы устроили стрельбу на свадьбе

Жители Интернациональной задрожали от страха, услышав средь бела дня звуки выстрелов. Оказывается, таким образом новобрачных поздравили гости в свадебном кортеже.

В минувшую субботу, 20 мая, в Нижневартовске на свадьбе устроили стрельбу. Инцидент произошел около шести вечера на Интернациональной улице. Очевидцы происшествия перепугались и задрожали от страха, услышав десятки выстрелов. Однако, как выяснилось, это было всего лишь поздравление молодых.

Предположительно, несколько выходцев из Северо-Кавказского региона решили не изменять своим традициям и устроили стрельбу. Они пустили несколько залпов в воздух, не подумав о последствиях.

На видео, которое снял очевидец, можно услышать звук нескольких десятков выстрелов.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Одного из мужчин уже привлекли к административной ответственности. Оружие также изъяли.

В начале мая мы сообщали, что в сети появилось видео из Татарстана: пьяный мужчина устроил стрельбу в центре города.



Видео: Youtube, Gorod 3466