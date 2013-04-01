Гоша Куценко заявил, что больше не будет сниматься в кино

На пресс-показе фильма "Елки 5" в Санкт-Петербурге Куценко заявил о завершении актерской карьеры. Однако, артист не повременил шокировать публику дважды, только вторая новость была радостной неожиданностью: Гоша планирует уйти с площадки на режиссёрское кресло.
Куценко напомнил, что в наступающем году ему исполняется 50 лет, а это означает, что трудности, связанные с актёрским ремеслом, становятся всё более ощутимыми.
"Не хочу быть актером, потому что эта деятельность, на самом деле, просто уничтожает людей, — констатировал Куценко. — Говоря о своих планах, я бы отметил более серьезный подход к режиссуре".
Видео: Instagram, goshakutsenko
Фото: Instagram, goshakutsenko