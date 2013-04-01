Гоша Куценко: "я желаю, чтобы в нашей стране все было как в "Ёлках"

Мария Шукшина и Гоша Куценко рассказали о съёмках фильма «Ёлки 5» и поздравили жителей Северной столицы с Новым годом.

22 декабря в кинопрокате стартовал самый новогодний российский комедийный фильм «Ёлки 5». Главные роли, по доброй традиции, исполняют Иван Ургант и Сергей Светлаков. Как всегда герои попадают в глупые ситуации, но в этот раз Борису, ради восстановления семейного счастья, даже приходится украсть живого пингвина у лучшего друга Жени. Баба Маня осваивает интернет, чтобы найти свою старую любовь, а Андрей пытается уличить жену в измене.

Помимо уже полюбившихся всем героев, в съёмках приняли участие космонавты с МКС, им в фильме отведена целая новелла, но как всегда, всех героев связывает самое волшебное событие – Новый год.

Мария Шукшина рассказала Piter.tv о том, как проходили съёмки, и, в чём секрет высокого рейтинга комедии: «Хороший проект запустил Тимур Бекмамбетов, замечательный. Потому что бумеранг добра – это то, чего нам очень хочется в нашей жизни. Любви и добра. Сделай добро, и оно к тебе вернется сторицей. Все мы очень похожи и все мы хотим одного и того же. Люби и будь любимым. Не люби – не будешь любимым. Такие простые истины, простые вещи, классика. Классика, которая всегда будет любима всеми», поделилась актриса.

А успешность фильма в том, что он новогодний, позитивный, добрый, а ещё и его жанр комедия, а его очень любят русские люди, да и не только русские. Помимо этого, Мария призналась, что каждая часть «Ёлок» создаётся исключительно по просьбам зрителей, они же и выбирают главных героев:

«Как я сегодня выяснила, (мне Гоша всё рассказывает, я сама не очень в теме, он меня просвещает) что китайцы купили уже этот проект, и что, оказывается, перед каждыми «Ёлками» тестируется зрителями, хотят ли они увидеть продолжение или нет, специальные тесты проходят. Какие новеллы самые, на их взгляд, притягательные, что понравилось, кого бы они хотели видеть».

Также нам удалось пообщаться с Гошей Куценко, который сыграл в «Ёлках» Андрея. Он рассказал о том, что снимался во многих новогодних фильмах: "Со мною вот что происходит" с Виктором Шамировым - это моё наверное любимое новогоднее кино. "Четвёртое желание" - есть такой фильм, ему больше 10 лет. Сегодня вспоминали эту картину. Очень трогательное, такое семейное кино».

Оказалось, что актёр очень любит наш город и его жителей. Он с радостью поздравил всех с самым добрым и волшебным праздником: «Питер, я рад, что здесь так тепло. Хочу, чтобы в Питере всегда было лето и этот город заслуживает, чтобы все метели и циклоны обходили его стороной. Я очень люблю, на самом деле, зиму в Питере. Есть даже такая поговорка "В Питере даже мосты разводятся", а зимой это все замирает, и можно прийти куда угодно к любимому человеку не в объезд, а на прямую. И желаю, чтобы в следующем году мы ездили напрямую к нашим любимым. И вообще любви нам и мира, чтобы мы жили в счастье, и у нас в стране все было так как в "Ёлках!".

Видео: PiterTV

Екатерина Суворова, Алиса Лукьянова