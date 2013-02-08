Госдума разрешила сносить пятиэтажки в Москве

14 июня в третьем чтении депутатами Госдумы был принят закон о программе сноса пятиэтажек в Москве. За проголосовали 399 депутатов, против – два депутата, один воздержался. Заседание транслировалось на сайте Госдумы.

Как сообщает "Фонтанка", закон о программе сноса московских пятиэтажек был принят 14 июня. За введение законопроекта проголосовали 399 депутатов, против - два депутата, один воздержался. Заседание транслировалось на сайте Госдумы.

Перед заседанием Госдумы возле ее здания прошла стихийная акция протеста, на которой были задержаны несколько человек, в том числе лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.



На заседании 9 июня депутаты приняли 126 поправок к законопроекту, в тот день у Госдумы также прошла акция противников сноса домов.



Согласно законопроекту, жителям квартир предоставляется равнозначное, равноценное жилье или денежная выплата. Владельцы нежилых помещений получат денежную компенсацию. Квартиры, которые получат жители хрущевок, должны быть расположены в том же районе,но эта мера не распространится на жителей Зеленоградского и Троицкого районов, а также Новой Москвы.



Согласно законопроекту,сносить будут дома высотой до 9 этажей, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 год. Очередность сноса будет определяться по износу зданий.



"Реновация" не затронет аварийные дома, их будут сносить по действующему законодательству. Жители коммунальных квартир получат отдельное жилье.



В предварительный список сноса включили 4,5 тысячи домов в столице. Для включения дома в программу, необходимо одобрение 2/3 проголосовавших. Проголосовать жители могут до 15 июня. Голоса "молчунов" распределят пропорционально.