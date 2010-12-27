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Госдума приняла законопроект о лишении гражданства за терроризм
Вчера, 22:34
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Sheker
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Госдума приняла законопроект о лишении гражданства за терроризм

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Госдумой был принят во втором чтении законопроект об отмене решения о выдаче российского гражданства лицам, которые были осуждены за терроризм

       12 июля Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о отмене решения по лишениию гражданства осужденных за терроризм и экстремизм. Законопроект также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. 

Документ гласит, что отмена гражданства может наступить, если человек не собирался нести ответственность, которую на него возлагает принятие гражданства, а получил паспорт РФ с целью осуществлять деятельность, направленную на подрыв конституционного строя Российской Федерации. Также, в случае участия в терроризме, он теряет свое гражданство, так как нарушает присягу, которую обязан дать перед получением этого гражданства. Лишение гражданства касается только самого преступника и не будет применяться в отношении супругов и детей. 

Этот законопроект был внесен в Госдуму в апреле Вячеславом Володиным, лидерами «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», несколькими вице-спикерами и главой комитета по законодательству. 

 

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Категории: Новости России Лента новостей

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