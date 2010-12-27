Госдума приняла законопроект о лишении гражданства за терроризм

Госдумой был принят во втором чтении законопроект об отмене решения о выдаче российского гражданства лицам, которые были осуждены за терроризм

12 июля Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о отмене решения по лишениию гражданства осужденных за терроризм и экстремизм. Законопроект также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ.

Документ гласит, что отмена гражданства может наступить, если человек не собирался нести ответственность, которую на него возлагает принятие гражданства, а получил паспорт РФ с целью осуществлять деятельность, направленную на подрыв конституционного строя Российской Федерации. Также, в случае участия в терроризме, он теряет свое гражданство, так как нарушает присягу, которую обязан дать перед получением этого гражданства. Лишение гражданства касается только самого преступника и не будет применяться в отношении супругов и детей.

Этот законопроект был внесен в Госдуму в апреле Вячеславом Володиным, лидерами «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», несколькими вице-спикерами и главой комитета по законодательству.