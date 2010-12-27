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Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицине
Сегодня, 23:04
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Sheker
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицине

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Правительственный законопроект о телемедицине в среду принят Госдумой во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицине. Закон о телемедицине предусматривает возможность дистанционно оказывать помощь пациентам и выписывать им лекарства. 

Технологии будут позволять взаимодействовать между собой врачу и пациенту или его законному представителю. Документ предусматривает оформление электронных рецептов на лекарства, в том числе содержащие наркотические средства.

Норма об электронных рецептах вступит в силу с 1 января 2019 года, хотя закон начнет действовать уже 1 января 2018 года.

 

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Категории: Новости России Лента новостей

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