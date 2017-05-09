Горячие факты о сериале "Универ"

Привет всем любителям качественных сериалов! Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и на студента, который успешно закрыл сессию. Многие могут посчитать это бредом, но только не фанаты сериала "Универ". Сегодня обсуждаем двадцатый сезон самой популярной молодежной картины.

В новом сезоне общажные страсти только набирают обороты: Маша решает сняться в пикантной рекламе, а робкий Валя неожиданно открывает в себе истинную мужскую силу. Некогда преданный Антон находит замену Кристине, но сможет ли новая любовь вытеснить бывшую из его сердца? Армянский сердцеед Майкл удивил не меньше: молодой человек получает крупное наследство, которое в корне меняет его жизнь. Также в свежем сезоне зрители увидят новых героев, а точнее героинь Нику и Вику. Что ж, посмотрим как сестрам-двойняшкам удастся влиться в дружную компанию знакомых персонажей.



Пока герои продолжают устраивать свою жизнь, мы устроим вам увлекательную экскурсию за кулисы сериала "Универ" и расскажем самые интересные подробности о картине.



Начнем с актеров, которые, к сожалению, а может быть и к счастью, больше никогда не появятся в сериале. Еще в феврале прошлого года съемочную площадку "Универа" покинула Настасья Самбурская. В своих интервью девушка неоднократно заявляла, что выросла из роли Кристины и нужно двигаться дальше. Однако в прессу просочилась информация, что продюсеры проекта отказались продлевать контракт с актрисой из-за ее взбалмошности и недисциплинированности. Хотя Самбурской были недовольны не только создатели, но и партнеры по съемкам. Анна Хилькевич, которая сыграла роль Маши Беловой, постоянно боролась с актрисой за лидерство в проекте, а в 2012 году две заклятые подруги и вовсе подрались в туалете ресторана.





Война войной, а съемки по расписанию. А вот Елене Валюшкиной придется навсегда стререть из своей памяти съемочный график проекта. В марте стало известно, что персонажа Валюшкиной суетливую Зою Михайловну буквально вычеркнули из сценария. Актриса не просто удивилась такому положению дел, а искренне расплакалась, ведь подобный случай первый за ее карьеру. Несмотря на все тяготы, поклонники не оставили звезду и поддержали ее лечебными комментариями в инстаграме.

А теперь сбросим с себя балласт негатива и поговорим о хорошем. Близняшку Вику сыграет Юля Франц - звезда комедийного сериала "Крыша мира". Стоит сказать, что в коллектив "Универа" девушка влилась довольно быстро, мало того, актеры с удовольствием помогали новенькой на съемочной площадке. Её партнершей по сериалу, а по совместительству сестрой станет Екатерина Шумакова - звезда картины "Декорации убийства". Актриса также быстро влилась в творческий коллектив и со всеми нашла общий язык.



Любопытный факт - в этом году "Универ" отмечает круглую дату - 10 лет в эфире, а значит нас ждут крутые сюжетные повороты, интересные персонажи и хорошие шутки.



А на этом все. 20 сезон сериала "Универ" стартует 15 мая. Не пропустите премьеру. До новых серий!

Софья Третьякова, Евгений Гареев, Андрей Жухевич