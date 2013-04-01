Горячие бразильянки показали, почему стоит смотреть женский футбольный волейбол

Девушки ни чуть не уступают по красоте владения мячом.

Бразильские девушки не только отличаются великолепными формами и сексуальностью, но и великолепной спортивной подготовкой. Слабый пол, ничуть не уступает мужчинам по степени владения футбольным мячом, но девушки однозначно красивее смотрятся. Доказательства тому - видео с одного из пляжей Сан-Паулу, где жаркие красотки играют в футбольный волейбол, демонстрируя скиллы, которым позавидовали бы многие футболисты.