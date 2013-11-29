Как сообщает "Фонтанка", Санкт-Петербургский городской суд признал законными административные аресты участников митинга на Марсовом поле.
В пресс-службе Горсуда рассказали, что 16 июня рассматривалась 41 жалоба на арест по статье 19 КоАП «Неповиновение законному распоряжению полиции». Таким образом квалифицирован отказ участников от переезда с Марсова поля в Удельный парк, согласованный властями для проведения акции.
В пресс-службе уточнили, что 40 постановлений районных судов об административных арестах оставили без изменений, а одно апелляционное дело прекращено в связи с отзывом жалобы. к вечеру 16 июня в Горсуд поступили 70 жалоб. Задержанные оспаривают аресты и наказания в виде штрафов и обязательных работ.
По информации «Фонтанки», районные суды вынесли постановления в отношении более 530 участников акции на Марсовом поле, четверть митинговавших была арестована. Только в четырех случаях дела прекращены за отсутствием состава правонарушения.
Горсуд признал аресты за митинг на Марсовом поле законными
Горсуд Петербурга признал законными административные аресты участников митинга на Марсовом поле.
Как сообщает "Фонтанка", Санкт-Петербургский городской суд признал законными административные аресты участников митинга на Марсовом поле.