Горсуд признал аресты за митинг на Марсовом поле законными

Горсуд Петербурга признал законными административные аресты участников митинга на Марсовом поле.

Как сообщает "Фонтанка", Санкт-Петербургский городской суд признал законными административные аресты участников митинга на Марсовом поле.



В пресс-службе Горсуда рассказали, что 16 июня рассматривалась 41 жалоба на арест по статье 19 КоАП «Неповиновение законному распоряжению полиции». Таким образом квалифицирован отказ участников от переезда с Марсова поля в Удельный парк, согласованный властями для проведения акции.



В пресс-службе уточнили, что 40 постановлений районных судов об административных арестах оставили без изменений, а одно апелляционное дело прекращено в связи с отзывом жалобы. к вечеру 16 июня в Горсуд поступили 70 жалоб. Задержанные оспаривают аресты и наказания в виде штрафов и обязательных работ.



По информации «Фонтанки», районные суды вынесли постановления в отношении более 530 участников акции на Марсовом поле, четверть митинговавших была арестована. Только в четырех случаях дела прекращены за отсутствием состава правонарушения.