Горсуд не стал пересматривать иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Городской суд Петербурга не увидел оснований для удовлетворения жалобы противников передачи Исаакиевского собора РПЦ и оспаривании решения Василеостровского суда.

Судья Андрей Белоногий в понедельник, 6 марта, рассмотрел иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Он решил оставить в силе решение суда низшей инстанции – Василеостровского районного суда. Оснований для удовлетворения жалобы активистов не нашли. Так что суд Васильевского острова не будет снова рассматривать иск.

В конце января Василеостровский суд отказал активистам в принятии иска. Судья Оксана Рябко объяснила это тем, что инициативная группа оспаривала распоряжение комитета имущественных отношений. Однако этот документ не является решением о передаче храма Церкви. Поэтому оснований для протеста не было.

Группа несогласных, в числе которой был и депутат ЗакСа Борис Вишневский, обратились в суд из-за отсутствия письменной заявки от Московского патриархата. Но в постановлении КИО о плане-передачи собора говорится об этом документе.

На прошлой неделе мы сообщали, что суд неожиданно принял иск против передачи Исаакиевского собора Церкви. Смольнинский районный суд не отклонил заявление частного лица.