В Петербурге выявили самое безопасное озеро для купания

В Петербурге разрешили купаться в озере Безымянном, а загорать можно на всех пляжах города.

В Петербурге установили озеро, в котором можно освежиться без неприятных последствий. Им оказалось озеро Безымянное в Красносельском районе.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в городе качества воды и состояние пляжей. В общей сложности проверено около двух десятков городских водоемов. Выяснилось, что купание в Суздальских озерах, Ольгинском и Колонистском прудах, в озере Разлив, в Финском заливе, в Малой Неве и самой Неве опасно для организма. Последствия могут быть самыми разными, где без врача не обойтись.

Но Роспотребнадзор успокаивает информацией о состоянии песка на городских пляжах. Он соответствует норме, а значит на нем можно смело загорать.