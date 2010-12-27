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В Петербурге выявили самое безопасное озеро для купания
Сегодня, 12:12
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Shdaria
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В Петербурге выявили самое безопасное озеро для купания

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В Петербурге разрешили купаться в озере Безымянном, а загорать можно на всех пляжах города.

 В Петербурге установили озеро, в котором можно освежиться без неприятных последствий. Им оказалось озеро Безымянное в Красносельском районе.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в городе качества воды и состояние пляжей. В общей сложности проверено около двух десятков городских водоемов. Выяснилось, что купание в Суздальских озерах, Ольгинском и Колонистском прудах, в озере Разлив, в Финском заливе, в Малой Неве и самой Неве опасно для организма. Последствия могут быть самыми разными, где без врача не обойтись.

Но Роспотребнадзор успокаивает информацией о состоянии песка на городских пляжах. Он соответствует норме, а значит на нем можно смело загорать. 

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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