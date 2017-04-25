Активисты Петербурга продолжат отстаивать доску Колчаку

Участники движения "Белое дело" хотят снова оспорить решение городского суда, который сегодня поддержал идею о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице.

Во вторник, 25 апреля, Петербургский городской суд оставил в силе решение о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку. Таким образом судья Игорь Чуфистов поддержал постановление Смольнинского суда, вынесенное ранее. Жалобу на это подавало движение "Белое дело", однако ее не удовлетворили.

Активисты не собираются сдаваться. Как рассказал координатор движения Олег Шевцов "Фонтанке", они подадут кассационную жалобу в президиум городского суда. При этом сторонники хотят сделать это как можно быстрее. Ведь решение городского суда вступает в силу со дня провозглашения. То есть мемориальную доску могут демонтировать даже сегодня вечером.

Появившаяся в ноябре 2016 года мемориальная доска на доме 3 Большой Зелениной улице сразу вызвала много споров. Колчака отмечают на ней как выдающегося ученого, офицера и исследователи. Однако это не понравилось коммунистическому движению "Суть времени". Активисты смогли добиться через суд демонтажа доски. Основной причиной для принятия решения стало то, что офицер до сих пор считается военным преступником и не реабилитирован.