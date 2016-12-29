Городская скульптура Петербурга: 5 необычных памятников, которые стыдно не знать

Необычные памятники Санкт-Петербурга: фото, история, адреса, приметы.

Вы заметили, что за последнюю пару десятилетий стилевой облик Петербурга несколько изменился? На смену монументальным строениям пришли крохотные скульптуры, этакие маленькие неподвижные обитатели города. Они прячутся от людей по всему городу, и каждый наделен своей, уникальной историей. По словам горожан, такие фигуры куда «человечнее» тех же атлантов Эрмитажа, или античных статуй Летнего сада. Так что же это таинственные творения, и где в Петербурге они обитают?

1. Первым на ум приходит хорошо известный всем Чижик-Пыжик, который водку на Фонтанке пил, да так до сих пор там и остался. Эта маленькая пташка величиной всего 11 сантиметров ежедневно собирает вокруг себя любопытствующую толпу. Но все ли мы про нее знаем? Например, известно ли вам, что само словосочетание «чижик-пыжик» слышали на набережной еще в далеком XIX веке. Это было прозвище студентов Императорского училища правоведения, носивших только форменные пыжиковые шапки и зеленые мундиры, что делало их похожими на птичек. И знаменитая песенка Чижика имеет вполне реалистичное основание: молодые «пыжики» облюбовали ближайший трактир и имели привычку расхаживать вдоль Фонтанки в излишне приподнятом настроении.

2. На Малой Садовой улице расположилась другая «живность». Кот Елисей и кошечка Василиса вот уже шестнадцать лет наблюдают за петербуржцами с высоты второго этажа. Установили фигуры в 2000 году в память о животных, спасших блокадный Ленинград от нашествия крыс. Сейчас же это еще один неформальный аттракцион из серии «на меткость». Считается хорошим знаком, если удастся забросить монетку к одной из скульптур.

3. Помните нос майора Ковалева, который бегал от него по всему Петербургу? Хоть Гоголь и сообщил всем, что «нюхательная часть тела» вернулась, в конце концов, к своему хозяину, жители Центрального района Северной столицы смело могут утверждать обратное. С 1995 года и по сей день нос майора Ковалева украшает стену дома номер 36 на Вознесенском проспекте. Хотя, может, он снова сбежал?

4. Трубочист — профессия, не из легких. Так решили петербургские скульпторы и установили на Большой Московской улице памятник этому никогда не унывающему трудяге. Низенький человечек в цилиндре и с метелкой в руках весело карабкается по лестнице на одной из стен дома номер 1. Проходя мимо, обязательно поднимите голову и улыбнитесь трубочисту — он ведь вам улыбается!

5. Миниатюрная и очень аккуратная фигурка пожилого мужчины, держащего над головой зонтик и читающего книжку, теперь украшает одну из скамеек Измайловского сада. «Петербургский ангел» появился здесь в 2012 году и стал символом уважения старшего поколения. Душевность города на Неве, его необыкновенная доброжелательность и теплота соединились в этом крошечном улыбающемся старичке.

Автор: Анастасия Трофимова

Фото: nikulina_meg, ksenia__merkulova, rozhkovanadejda, so_mar_ni, marina_malihina - Instagram