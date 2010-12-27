В Санкт-Петербурге автобус от "Московской" до аэропорта прекратит движение

В Санкт-Петербурге с июня отменят автобус от "Московской" до "Пулково-1"

В Петербурге с 1 июня по 15 июля отменят 39 автобус, который идет от станции метро "Московска" да "Пулково-1".

На сайте Смольного 19 мая опубликовано распоряжение об отмене коммерческого маршрута. «Прекратить движение по муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок №К-39 „Станция метро ‚Московская‘, Московский проспект, 197 — аэропорт Пулково-1“ с 1.06.2017 по 15.07.2017», — говорится в распоряжении.

В Ведомстве объяснили, что жителям должно хватить социального маршрута, учитывая то, что из аэропорта в связи с проведением Кубка Конфедераций будут ходить шаттлы.

К Кубку конфедераций - 2017 и чемпионату мира - 2018 город закупает 125 больших автобусов на 2,3 млрд рублей. Они будут ходить по шаттловым маршрутам, доставляя зрителей к стадиону от станций метро, зон парковки легкового транспорта и аэропорта.