Очевидцы сняли на видео мощный пожар на скалодроме около "Лесной"

Огонь охватил скалодром RockTown, расположенный на заднем дворе ТК "Аквилон". Возгорание оказалось сильным. Дым от горения поднимается высоко над зданиями.

Мощный пожар произошел около четырех часов вечера в четверг, 26 января. Судя по всему, огонь охватил здание скалодрома RockTown. Он расположен за торговым комплексом "Аквилон" в доме 10 на улице Литовской.

На место выехали специалисты ГУ МЧС. Полыхает двухэтажное административное здание. Огонь охватил второй этаж. Общая площадь составляет 200 квадратных метров. В 15.58 ранг пожара повысили до №3. Жители соседних домов говорят, что огонь перебросился на соседнее здание. Фотографии и видео с места события показывают, что возгорание внушительное. Огонь виден издалека, а дым поднимается высоко над зданиями. Информации о причине пока нет. Один из очевидцев сообщает, что пожар начался из-за ошибок при сварке. Однако, это пока не подтверждено.

Судя по фотографиям, спортсмены из здания эвакуироваться успели. Но это не исключает возможных жертв инцидента. Об этом тоже пока нет информации. На месте работают 82 пожарных и 24 автомобиля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис