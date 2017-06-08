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На видео попала квартира, сгоревшая за 7 минут в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сгорела квартира.

 В Санкт-Петербурге по адресу улица культуры 21 корпус 1 сгорела квартира. На место происшествия прибыли пожарные.

Как узнала "Фонтанка" огонь распространился по кухне на семь квадратных метров. Из-за сильного задымления пять человек из соседних квартир эвакуировали на улицу. В час дня пожар полностью потушили.

Как рассказывают очевидцы, всего за семь минут сгореть успело все. Информации о пострадавших и причины возгарания пока нет. 

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы поделились фото и видео пожара. 

 

Фото,видео: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Теги: петербург , пожар петербург , происшествие спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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