На видео попала квартира, сгоревшая за 7 минут в Петербурге

В Санкт-Петербурге сгорела квартира.

В Санкт-Петербурге по адресу улица культуры 21 корпус 1 сгорела квартира. На место происшествия прибыли пожарные.

Как узнала "Фонтанка" огонь распространился по кухне на семь квадратных метров. Из-за сильного задымления пять человек из соседних квартир эвакуировали на улицу. В час дня пожар полностью потушили.

Как рассказывают очевидцы, всего за семь минут сгореть успело все. Информации о пострадавших и причины возгарания пока нет.

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы поделились фото и видео пожара.

Фото,видео: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"