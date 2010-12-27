В Петербурге проводятся рейды, направленные на обеспечение приоритета трамвайному движению

Рейды направленные на обеспечение приоритета трамвайному движению продолжаются. Горэлектротранс совместно с ГИБДД проводят рейды у станции метро «Черная Речка» и на улице Савушкина. Нарушений не выявлено.

В Петербурге продолжаются рейды, направленные на обеспечение приоритета трамвайному движению. Таким образом Комитет по транспорту и Горэлектротранс совместно с ГИБДД в преддверии Кубка Конфедераций FIFA 2017 проверяют, насколько автомобилисты привыкли к новым дорожным знакам и разметке. Результаты радуют: при сохранении интенсивности транспортного потока количество нарушителей ПДД сокращается.



Станция метро "Черная речка" является основным транспортным узлом на маршруте следования трамваев №№ 48 и 48А. Именно они будут доставлять болельщиков к Яхтенному мосту в дни проведения матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017. Помимо этого, через улицу Савушкина проходит трасса другого маршрута соревнований - трамвая №19 от станции «Старая деревня».



Движение трамваев осуществляется по выделенным путям, трамвайная линия на улице Савушкина отделена сплошной линией разметки. Также соответствующая разметка появилась у набережной Чёрной речки вместе со знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».



Рейды, которые проводились на этой неделе, не выявили нарушений ПДД на транспортном узле возле Чернореченского моста. А во время предыдущих рейдов все-таки составлялись протоколы об административных правонарушениях. Профилактические мероприятия на улице Савушкина и у станции метро «Черная Речка» продолжатся. Планируется, что в дни проведения матчей на транспортном узле будут дежурить представители ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба Горэлектротранса.