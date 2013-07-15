Гопники с зеленкой напали на Илью Варламова в Ставрополе: появилось видео

Жители Ставрополя проявили себя как жители самого гопнического города страны.

В аэропорту Ставрополя неизвестные напали на знаменитого блогера Илью Варламова. Градозащитника и урбаниста избили, забросали мукой и облили зеленкой. В финале нападения молодые люди в спортивной одежде залепили в лицо звезды крупным тортом. Все это время они выкрикивали оскорбления в адрес Илья Варламова.

В Сети уже появилось видео этого происшествия. На нем видно, как гопники сначала приближаются к Илье Варламову с цветами в руках, изображая из себя его поклонников. Но после этого начинается нападение: Варламова окружают 3 или 4 парня и начинают избивать. Когда на происходящее обращают внимание прохожие, напуганные провокаторы сбегают с места ЧП.

Сам Илья Варламов подтвердил факт нападения в Ставрополе. Он собирается подать заявление в полицию, обвинив хулиганов в избиении и порче имущества. В социальных сетях случившееся связывают с критикой Илья Варламова в адрес Ставрополя: в своем блоге урбанист усомнился в статусе "самого благоустроенного города", который получил недавно краевой центр.

Видео: Ktoto Tut