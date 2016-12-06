Жилой дом на Петроградской украсит "Дерево жизни"

Недавно завершилось голосование проекта «Краски Петроградской стороны» на портале «Голос Петроградки». Перед петербуржцами стояла задача выбрать один из вариантов художественной росписи фасада дома по адресу Большая Пушкарская ул., 32/2. "Противостояние" между "Конструктором" и "Деревом жизни" закончилось победой второго.

Поучаствовать в судьбе города - это реально. В начале июня портал "Голос Петроградки" запустил голосование проекта "Краски Петроградской стороны" за лучшую художественную роспись фасада дома по адресу Большая Пушкарская ул., 32/2. Каждому пользователю предоставлялась возможность отдать свой голос либо за позитивное и чувственное "Дерево жизни", либо за молодежный "Конструктор". На днях голосование завершилось победой "Дерева жизни", которому отдала предпочтение большая часть жителей Северной столицы. Стоит сказать, что это не первое голосование, которое провел портал. Первым кандидатом на роспись стал фасад дома на улице Подковырова, 8.



"В настоящее время на портале «Голос Петроградки» голосования идут полным ходом. Мы уже подвели итоги первых двух из них. Так, горожане на протяжении двух недель определялись с вариантом художественной росписи фасада дома на улице Подковырова, 8. По задумке художников изображение на стене должно образно переплестись с реальным садом, продолжив его в другом измерении. Жители района решили, что роспись «Деревья» как нельзя лучше впишется в эту концепцию" - поделились в "Голосе Петроградки".



По словам организаторов портала, «Дерево жизни», выбранное горожанами, отлично впишется в городскую архитектуру, ведь рядом расположен молодежный центр.



Город наполнится красками уже к концу июня. Именно тогда, уверяют в "Голосе Петроградки", мастерская монументального искусства «33+1» воплотит художественный замысел в жизнь.



"Оба проекта будут реализованы до конца июня мастерской монументального искусства «33+1», успешно зарекомендовавшей себя в нашем городе благодаря умению профессионально «входить» в конкретную архитектурную среду" - рассказали в "Голосе Петроградки".



Проект получил поддержку местной администрации, художников, и, что немаловажно, жителей района.



"Совсем скоро Петроградская сторона наполнится новыми красками общими усилиями исполнительной власти, жителей района и уличных художников" - заключают организаторы проекта.



Фото: https://vk.com/golospetrogradki; https://www.instagram.com/pside_moments/