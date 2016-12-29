Голопопое видео из Смоленска появилось в сети

В интернете появилось видео разгуливающего по улицам Рославля мужчины без штанов на морозе

Накануне вечером, 23 января, в интернете появилось необычное видео с улиц города Рославля Смоленское области.

Судя по звуковым сигналам автомобиля, видео снимали предположительно из патрульной машины. В какой-то момент в поле зрения объектива видеокамеры появился мужчина бодро и целенаправленно шагающий по заснеженному городу. Вроде бы ничего особенного в этом факте нет. Кроме того, что мужчина был одет только в куртку и сапоги.

В записи слышны разговоры двух мужчин в салоне автомобиля. Сначала предположили, что на мужчине надеты женские штаны. Потом им удалось рассмотреть, что мужчина и вовсе без штанов. В шутку они назвали его "секс символом".

Когда мужчины включили звуковые сигналы и окрикнули голопопого прохожего, тот припустился бежать трусцой. На этом запись видео прекращается.

Что это был за мужчина, какие причины и обстоятельства сподвигли его на зимнюю прогулку в таком виде остается за кадром и остается только строить догадки.

Видео: YouTube/SmolDaily Смоленск Tv, автор Евгений Пикулин