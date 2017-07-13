Видео: голого Панина застукали с двумя обнаженными девушками

Скандальный российский актер вновь эпатировал публику. На этот раз полностью обнаженного Панина застали на море с двумя голыми девушками.

В минувшую среду, 12 июля, в сети появились откровенные снимки известного актера Алексея Панина. На этот раз мужчина эпатировал публику голым фото с двумя девушками. По всей видимости, актер отдыхает где-то на море. И, вероятно, в компании двух очаровательных особ.

На появившихся в сети кадрах можно заметить, как Панин радостно машет рукой фотографу, не стесняясь при этом никого.

Впрочем, фанаты Алексея поддержали его в купании голышом. Фотография так и пестрит комментариями, типа: "Леха, ты мужик!", "Лучший", "Лешка! Респект тебе! Пусть все засунут свои гнилые языки себе под подушку с порновидео!", "Нормально отдыхаете".

Надо сказать, что менее чем за сутки фото оценили несколько тысяч человек. А его "марш-бросок" в море посмотрели почти 25 тысяч пользователей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Дженнифер Лопес полностью обнажилась ради эффектных кадров.



Фото и видео: инстаграм, panin.aleksey2018