По данным "Конкретно.ру", труп пожилого мужчины с признаками падения с высоты был обнаружен 8 июня около 16:30 у дома 4 по улице Шотмана.
На вид погибшему 65 лет, он был полностью обнажен.
По предварительным данным, мужчина выпал с с 7-го этажа.
Труп отправлен в морг. Личность мужчины и обстоятельства его гибели устанавливаются.
Сегодня, 10:25
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Голый пенсионер упал с 7-го этажа в Невском районе
Голый пенсионер упал с высоты в Невском районе. Предположительно, он выпал с седьмого этажа. Труп направлен в морг.
По данным "Конкретно.ру", труп пожилого мужчины с признаками падения с высоты был обнаружен 8 июня около 16:30 у дома 4 по улице Шотмана.