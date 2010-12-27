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Голый пенсионер упал с 7-го этажа в Невском районе
Сегодня, 10:25
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TretyakovaS
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Голый пенсионер упал с 7-го этажа в Невском районе

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Голый пенсионер упал с высоты в Невском районе. Предположительно, он выпал с седьмого этажа. Труп направлен в морг.

По данным "Конкретно.ру", труп пожилого мужчины с признаками падения с высоты был обнаружен 8 июня около 16:30 у дома 4 по улице Шотмана.

На вид погибшему 65 лет, он был полностью обнажен.

По предварительным данным, мужчина выпал с с 7-го этажа.

Труп отправлен в морг. Личность мужчины и обстоятельства его гибели устанавливаются.

Теги: пенсионер выпал из окна , происшествие
Категории: Новости СПб

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