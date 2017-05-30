Жуткое видео из Ульяновска: мужчина рухнул с восьмого этажа и выжил

В Димитровграде местный житель сначала в голом виде развлекал соседей, а потом, не удержав равновесие, свалился с балкона, расположенного на верхнем этаже.

В минувший понедельник, 29 мая, в Ульяновской области голый мужчина свалился с балкона. Инцидент произошел днем в Димитровграде на проспекте Ленина. Заметив обнаженного местного жителя, который балансировал на балконе дома, очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, все это действо удалось запечатлеть на видео.

Прибывшие на место происшествия специалисты растянули возле дома батут и начали подниматься наверх, чтобы снять мужчину. К сожалению, экстремал не удержал равновесие и рухнул вниз с восьмого этажа. Сначала он угодил на дерево, а потом свалился на батут.

В результате падения мужчина получил множественные ушибы и травмы. Его в срочном порядке доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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Видео: youtube