Голый мужчина выпал из окна девятиэтажки на проспекте Ветеранов

Травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина вскоре умер

В Красносельском районе Петербурга вечером 9 июля 2017 года молодой человек умер на руках врачей скорой помощи после падения с высоты.

Как стало известно, трагический инцидент произошел накануне вечером, в воскресенье. Под окнами дома №152 по проспекту Ветеранов прохожие обнаружили сильно травмированного обнаженного молодого человека. Прибывшие на место медики по характеру повреждений поняли, что парень упал с большой высоты.

К несчастью, спасти молодого человека не удалось: его трамы оказались несовместимы с жизнью. Предположительно, молодой человек выпал с 8 этажа девятиэтажки.

В квартире, где жил молодой человек, обнаружили целый склад просроченных продуктов и страшный беспорядок. Соседи рассказали, что образ жизни погибший вел спокойный и замкнутый, не пил. В последнее время перестал открывать кому-либо входную дверь. Мать погибшего поссорилась с ним полгода назад. С тех пор они не общались. Велика вероятность того, что у молодого человека была депрессия.

Видео: архив