Голый мужчина в крови и со шваброй напал на круглосуточный ларек в Омске

В объектив камеры наблюдения круглосуточного ларька горячего питания попал обнаженный мужчина, который бегал со шваброй

В 5.20 утра 14 января в один из круглосуточных ларьков горячего питания по адресу улица Амурская, 21 в городе Омск ворвался обнаженный мужчина, испачканный чем-то красным, и стал гоняться по ларьку со шваброй.

Данное происшествие попало в объектив камеры наблюдения, установленной в данном павильоне. На кадрах видеозаписи видно, что мужчина то, пыталася закрыться в киоске, то гонялся со шваброй за сотрудницей павильона, то прятался от кого-то. В социальной сети ВКонтакте, где было опубликовано данное видео, один из участников сообщает, что красное - это кровь, так как он разбил незадолго до этого у него стекло.

Как сообщает НГС Омск со ссылкой на пресс - службу УМВД по Омску, что сообщение о нападении обнаженного мужчины на вышеуказанный ларек был зафиксирован в 5 часов 20 минут утра 14 января.

Ведется расследование данного происшествия и устанавливается личность дебошира.

Видео: ВК, ЧП Омск