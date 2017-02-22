Голая Ольга Бузова страдает в молочной ванне

Девушка обнажилась ради эффектных кадров. Ведущая вновь заинтриговала поклонников откровенным видео.

Несколько часов назад, 22 февраля, Ольга Бузова поделилась кадрами своего нового клипа на песню "Привыкаю". В своем инстаграме теледива выложила весьма откровенное видео, ставшее частью ролика. Звезда "Дома – 2" подписала, что с нетерпением ждет премьеру .

На опубликованной записи обнаженная девушка со страдальческим выражением лица лежит в молочной ванне. Голая Бузова едва прикрывает руками свои прелести. Видео посмотрели уже более 600 тысяч человек. Впрочем, мнение подписчиков телеведущей как всегда разделилось. Одни утверждают, что Оля является примером для всех женщин России, что она богиня. Другие, напротив, предлагают Бузовой оставить затею с клипами: "Оля, не трать бабки на эти дурацкие видео, твое нытье никого не интересует! Не будь дурой, Оля! Устраивай свою жизнь!" или "Сколько можно снимать однотипные клипы о возлежаниях в ванной с недовольной меланхоличной рожей в думах о том, что очередной хахаль тебя бросил?!".

Однако, несмотря на все издевки со стороны публики и даже некоторых звезд, девушка не намерена останавливаться случать чужое мнение. Ольга Бузова то и дело подписывает все свои публикации таким образом: "Будь собой. Делай, что хочешь. Живи, как хочешь. Жизнь – одна".

Фотографии и видео: инстаграм Ольги Бузовой