В Петербурге вводятся ограничения движения в Центральном и Курортном районах

В Петербурге вводится ограничение движения 24 и 25 июня.

В Петербурге 24 июня в 7.00 закроют для движения транспорта участок по Манежной площади и Итальянской ул. от Караванной ул. до Малой Садовой улицы.

Ограничение движения связано с проведением Дня открытых дверей пожарной охраны, приуроченного к празднованию 214-й годовщины создания пожарной охраны Петербурга.

А25 июня с 10.00 до 15.00 будет закрыто движение транспорта на участке Левашовского шоссе от 2,5 км (от въезда к садоводству "Ветеран") до 7,5 км (подъезд к д. 20, к. 2 по Левашовскому шоссе).Причина этому проведение Кубка Санкт-Петербурга по велоспорту.