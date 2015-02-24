Глюк`Oza отреклась от родной бабушки

Наталья Чистякова-Ионова рассказала о своих детских выходках

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк`Oza, призналась, что в детстве она была трудным ребенком.

За некоторые поступки ей особенно стыдно перед бабушкой. Наталья рассказала, как однажды ее родители на время разъехались, и дети жили с мамой. Маленькая Наташа решила, что раз с папой она больше не живет, то и мама отца – ей никто, о чем певица и заявила, глядя в глаза бабушке.

Певица до сих пор не может простить себе сказанные в адрес бабушки слова и отмечает, что это был не единственный поступок, о котором она жалеет. Конечно, сама бабушка артистки не в обиде на любимую внучку.

«Моя любимая Бабуля! Дорожу каждым днём рядом с тобой!», - пишет певице на своей странице в Instagram.

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Instagram: chistyakova_ionova