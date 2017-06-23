Дмитрий Глуховский о Навальном: достаточно мутный человек

В Санкт-Петербурге 20 июня состоялась пресс-конференция, посвященная презентации первого реалистического романа автора «Метро 2033/2034/2035», «Будущего» и «Сумерек». После конференции Дмитрий Глуховский поделился с Piter.tv своими взглядами на политику.

В Санкт-Петербурге по окончанию пресс-конференции Дмитрий Глуховский рассказал Piter.tv свое отношение к Алексею Навальному и предстоящим выборам в 2018 году.

Журналист и писатель заявил, что не поддерживает Навального. «С Навальным есть много невыясненного для меня и много вопросов, я бы не стал призывать к его поддержке», говорит Глуховский.

По мнению писателя, политик находится на одной «волне» с молодежью, от которых идет огромная поддержка. Однако, какая у него идеологическая программа и что хочет делать со страной, он не объясняет. Затем Глуховский назвал депутата мутным.

Уже в 2018 году состоятся выборы президента, на кого падет выбор Дмитрия не знает даже он сам. «Очень жаль, что мы оказываемся в положении, где у нас осталось всего два публичных политика: Путин и Навальный», делится с Piter.tv Дмитрий Глуховский.

Также Дмитрий отметил, что он за то, чтобы выборы были честными, и люди со своей точкой зрения принимали решение на выборах. Позже он отметил, что те, кто находится у власти боятся ее потерять и сделают все, чтобы такого не допустить.

«Честных и справедливых выборов у нас не будет еще лет 20», подчеркнул журналист и писатель Дмитрий Глуховский.

Видео: Piter.tv

Дарья Шефер, Дарья Молчанова