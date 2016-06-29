Глеб Матвейчук: "Я люблю Питер!"

Звезда телепроекта "Точь-в-точь" рассказал Piter.TV, чем отличается петербуржская публика от столичной, почему на авторском материале концерт не построишь, и каким должен быть настоящий артист.

Молодой и талантливый музыкант Глеб Матвечук признался в любви Северной столице и петербуржцам. По его словам, публика в городе на Неве особая: "Она культурная, образованная. Московский зритель другой, он может быть более темпераментным, но если питерская публика любит, то в конце она тебя буквально на руках носит. Поэтому мне очень нравится выступать в Санкт-Петербурге". Певец уверен, что репертуар, который он исполняет на сценах Северной столицы, и люди, пришедшие на концерт, прекрасно его знают, понимают и, самое главное, ждут.

Что касается самого города, что Матвейчук не перестает восхищаться красотами Петербурга: "Мне вообще весь город нравится: и архитектура, и музеи, и просто дома. – восклицает Глеб. – Можно пройти по улицам и получить эстетическое удовольствие!". По мнению музыканта, человека в любом случае формирует окружение и окружающий мир, поэтому очень важно находиться в месте, где тебе было бы комфортно. "Вам очень повезло, что вы живете в таком красивом городе." - делится композитор.

Впрочем, город городом, но Глеб уверен, что у каждого свой путь. И сейчас певец ощущает себя абсолютно счастливым человеком: "Мне достаточно того, что я имею. Я занимаюсь тем, чем я хочу, пою ту музыку, которая мне нравится. И даже на телевидение я очень часто пою ту музыку, которая мне близка." – рассказывает музыкант. "И спасибо моей судьбе за то, что она преподнесла такой подарок: свела меня с большим количеством зрителей и слушателей. – говорит Глеб. – Пусть у меня нет какой-то дикой популярности, но я ее и не ищи. Я лучше буду работать в своем сегменте с людьми, которые меня понимают, с которыми мне хорошо и комфортно, и для которых я все готов сделать".

Надо сказать, что Глеб Матвейчук также сам сочиняет музыку. На своих концертах он раз-другой да споет композиции собственного сочинения, однако таких песен бывает немного. По мнению музыканта, вопрос об авторском материале достаточно сложный. Он считает, что невозможен концерт на одном авторском материале для молодых исполнителей. "Публика просто не поймет произведения, которых не знает. Она хочет услышать знакомые песни, знакомые композиции, и вообще им хочется праздника. – уверен Глеб. - Сейчас у людей слишком много проблем: здесь на вас напали, там защищаемся, тут взорвали, у этих самолет упал и т.д. Это все понятно, это жизнь. Но вот на концерт человек приходит, чтобы отдохнуть и получить какие-то эмоции, если этого не происходит, то грош цена такому артисту".

Композитор убежден, что у тех, кто выходит на сцену, должна быть какая-то идея. "Я надеюсь, что мне есть, чем поделиться. Я надеюсь, что могу выступать, в своем роде, проводником, как на эмоциональном, так и на смысловом уровне!" - рассказывает Глеб Матвейчук. Хотя и считает, что судить об этом предстоит зрителям, а не ему.

Анастасия Усцова, Дарья Молчанова

Видео: PIter.TV

Фотографии: инстаграм Глеба Матвейчука