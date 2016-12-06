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Главу штаба Навального отправили под арест

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Главе штаба Алексея Навального вменили нарушение порядка проведения митинга и отправили отбывать наказание в СИЗО 22 июня. Леонид Волков проведет пять суток под административным арестом, о чем сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает "Фонтанка", 22 июня главу штаба Алексея Навального отправили в СИЗО отбывать наказание, вменив нарушение порядка проведения митинга. Леонид Волков проведет под административным арестом пять суток, о чем сообщил в своем микроблоге в Twitter.

В суде Волков настаивал,что 12 июня вел прямую трансляцию с митинга против коррупции с Тверской улицы Москвы на канале «Навальный.live», но не агитировал выйти на несанкционированный митинг. Судью эти доводы не убедили.

Повестку с требованием явиться для разбирательства Волкову вручили накануне прямо в прямом эфире на том же канале.

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Категории: Новости России

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