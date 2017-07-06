Главу фонда поддержки малого бизнеса задержали из-за утраты 200 млн рублей

Служба экономической безопасности ФСБ накануне задержала главу фонда поддержки малого бизнеса по подозрению в утрате 200 миллионов рублей, которые застряли в обанкротившемся банке.

Сотрудники службы экономической безопасности УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД пришли в среду, 5 июля, к директору Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, учрежденного Смольным НКО.

Правоохранители подозревают в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что действия мужчины привели к плачевному состоянию дел в фонде. В начале декабря он заключил договор о переводе на депозит в Татфондбанк 200 миллионов рублей фонда. Банк в марте лишился лицензии, а средства оказались потерянными. Предположительно, глава НКО был осведомлен о проблемах кредитной организации и действовал против фонда. Всего под следствием оказалось три человека.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено еще месяц назад, узнала "Фонтанка". Пострадавшим значился фонд, а виновного не было. Учрежденное Смольным НКО оказалось не в состоянии работать, так как почти все свободные деньги застряли на счетах обанкротившегося Татфондбанка.