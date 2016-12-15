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Главу ГУ МВД Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"
Сегодня, 12:02
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Asyaromanenkova
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Главу ГУ МВД Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Заместитель министра внутренних дел РФ вручил начальнику Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову почетный орден IV степени.

Глава Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В торжественной остановке награду вручал заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Горовой отметил, что награда подчеркивает важность работы, которую выполняет Сергей Умнов во главе коллектива, насчитывающего много тысяч правоохранителей. Замминистра отдельно поблагодарил представителей исполнительной и законодательной власти за поддержку инициатив правоохранительной направленности.

Сам же начальник главка заметил, что полученный им орден – это заслуга коллектива петербургского ГУ МВД и территориальный подразделений.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , орден за заслуги перед отечеством
Категории: Новости СПб

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