Главу ГУ МВД Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Заместитель министра внутренних дел РФ вручил начальнику Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову почетный орден IV степени.

Глава Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В торжественной остановке награду вручал заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Горовой отметил, что награда подчеркивает важность работы, которую выполняет Сергей Умнов во главе коллектива, насчитывающего много тысяч правоохранителей. Замминистра отдельно поблагодарил представителей исполнительной и законодательной власти за поддержку инициатив правоохранительной направленности.

Сам же начальник главка заметил, что полученный им орден – это заслуга коллектива петербургского ГУ МВД и территориальный подразделений.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти