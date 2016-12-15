Виктора Панкевича единогласно переизбрали главой Горизбиркома Петербурга

На первом заседании городской избирательной комиссии его члены выбрали главу. Виктор Панкевич во второй раз стал главой ГИКа.

Во вторник, 4 июля, прошло первое заседание обновленной избирательной комиссии Петербурга. Члены ГИКа выбирали главу комиссии. Все единогласно поддержали кандидатуру бывшего руководители избиркома Виктора Панкевича.

Следившая за заседанием через видеоконференцию глава ЦИК Элла Памфилова отметила работы Панкевича во время предыдущего созыва. Заместителем главы стала Алла Егорова, которая ранее возглавляла избирком Петроградского района.

Также на встрече выбрали секретаря горизбиркома. Им во второй раз стала Марина Жданова, занимавшая этот пост в прошлом созыве. Ее кандидатуру также поддержали единодушно.

Ранее Piter.tv сообщал, что ЦИК предложил оставить действующего председателя избиркома Петербурга на второй срок.

Фото: избирком Петербурга