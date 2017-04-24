Главный синоптик пообещал Петербургу еще два дня дождя со снегом

Александр Колесов рассказал, что нынешний холодный апрель сравним только с весной 1966 года, когда было еще холоднее. При этом он пообещал еще как минимум два дня осадков и невысокую температуру воздуха.

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сравнил нынешнюю зимнюю весну с аналогичным периодом 1966 года. Только 51 год назад в Ленобласти было еще холоднее.

- Высотный циклон, который создает условия для снега, постепенно заполняется и медленно отходит от нашей территории. Перестройка в атмосферных процессах видна, но жары как в Москве в нашем регионе пока нет, - написал Колесов у себя на страничке в Facebook.

Синоптик обещает, что ближайшие два дня город будут поливать дожди, которые время от времени будут переходить в снег. Затем осадки прекратятся. Во время дождя температура воздуха будет в районе 5-7 градусов. А вот на солнце прогреется до десяти градусов.

Колесов на своей страничке пытается приободрить петербуржцев. Он размещает видео и фото из европейских стран. Которые также накрыла неожиданная зима. Во Франции обледенели виноградники, а Бельгию занесло сугробами.

Сегодня утром Piter.tv сообщал, что в понедельник в городе будет мокрый снег и туман.

Видео: Instagram / all_lla_, yulasha_ru, tlenafm