Вместе с весной в Петербург придут тепло, дождь и слякоть

Главный синоптик Северной столицы пообещал потепление в городе к первым дням весны. Вместе с плюсовой температурой петербуржцев и гостей города ждет дождь.

Погода подарит Петербургу настоящую весну с первых же ее дней. Вместе с календарным началом в Северную столицу придет оттепель. Причем теплеть начнет уже во вторник, 28 февраля. В последний день зимы около десяти утра температура воздуха поднимется выше нуля.

Главный синоптик города Александр Колесов на своей странице в Facebook пообещал, что теплая погода продержится в городе несколько дней. В среднем воздух прогреется до +3-5 градусов.

Но солнца туристам и горожанам ждать не стоит: оттепель будет сопровождаться осадками. На Северную столицу прольются дожди. Из-за этого тротуары и дороги покроет слякоть. Кроме того, на город опустится сильный ветер, который не даст насладиться плюсовой температурой воздуха.

Накануне в России закончилась масленая неделя. В последний день, 26 февраля, петербуржцы провожали весну жаркими гуляниями у Петропавловской крепости. Горожане собрались на берегу Невы, чтобы поесть блинов и сладостей, потанцевать и, конечно, посмотреть за сжиганием чучела.

Видео: Instagram / stasich116