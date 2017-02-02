Главный синоптик пугает Петербург морозами на следующей неделе

Александр Колесов написал в социальной сети, что уже в воскресенье в городе похолодает. Температура воздуха будет колебаться в районе -10-15 градусов.

В последний месяц зимы в Петербург решили вернуться морозы. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов написал в своем Facebook, что на следующей неделе город ждет похолодание. По его словам, опускаться температура начнет уже в воскресенье, 5 февраля. По его словам, температура воздуха будет колебаться от десяти до 15 градусов ниже нуля.

При этом синоптик заметил, что снега в городе пока не и не предвидится.

"Антициклон "заколдовал" район Невской губы и город", - отметил он на своей страничке.

Сегодня, 2 февраля, за окном минут три градуса. Прогнозы погод на нескольких сайтах обещают похолодание на следующей неделе. Но в четверг, 9 февраля, будет потепление. Петербуржцам остается запастить терпением и теплой одеждой. До весны осталось меньше месяца.

В Северной столице погода этой зимой меняется часто. На прошлой неделе в Петербург пришла оттепель и сильные осадки в виде снега с дождем.