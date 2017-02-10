На следующей неделе в Петербург придет оттепель

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал горожанам, что через три дня в город придет потепление. Уже в понедельник с Атлантики в город придет оттепель.

Кажется, зима совсем скоро закончится в Северной столице. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уже в на следующей неделе пообещал оттепель. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook в пятницу, 10 февраля.

При этом синоптик отмечает, что оттепель придет в город с неожиданной стороны. Через три дня теплая погода захватит город с севера, с Атлантики.

Точной температуры Колесов не назвал. Однако сразу несколько ресурсов с погодными сводками уже на понедельник, 13 февраля, обещают плюсовую температуру. Еще недавно в Северной столице были морозы до -23 градусов, а сегодня за окном от -4 до -8 градусов.

Но морозы, мучавшие город на этой неделе, принесли не только неприятности. В понедельник, 6 февраля, петербуржцы заметили на ясном небе гало. Тройное солнце светило в небе из-за отражения лучей в кристаллах льда, заполнивших атмосферу. Горожане с радостью делились снимками этого небесного явления. Также этот день оказался одним из самых солнечных за 16 дней.