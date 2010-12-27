Главный синоптик Петербурга: в ближайшие дни погода станет летней

В Петербурге закончился холодный период. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 17-19 градусов.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщает, что экстремальный холодный период в городе закончился.

По его словам, за последнии дни рекордно низкая температура воздуха в Петербурге не была установлена. Хотя к этому все сводилось. Известно, что 2 июня температура воздуха достигла 4 грудусов, а вечером этого же дня повысилась до 7 градусов тепла. Предположительно, благодаря появившемуся солнцу. Исходя из этих данных, 2 июня занял 3 место по холоду за историю наблюдений по этой дате. Ниже градус тепла был в 1930 и 1935 годах.

Северо-Западного УГМС сообщает, что в ближайшие дни погода в Петербурге станет летней. 6 июня ожидается 17-19 градусов, а уже 7 числа 20-22. К концу недели небольшое снижение температуры и возможны осадки.