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Главный синоптик Петербурга: в ближайшие дни погода станет летней
Сегодня, 11:47
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Shdaria
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Главный синоптик Петербурга: в ближайшие дни погода станет летней

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В Петербурге закончился холодный период. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 17-19 градусов.

 Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщает, что экстремальный холодный период в городе закончился.

По его словам, за последнии дни рекордно низкая температура воздуха в Петербурге не была установлена. Хотя к этому все сводилось. Известно, что 2 июня температура воздуха достигла 4 грудусов, а вечером этого же дня повысилась до 7 градусов тепла. Предположительно, благодаря появившемуся солнцу. Исходя из этих данных, 2 июня занял 3 место по холоду за историю наблюдений по этой дате. Ниже градус тепла был в 1930 и 1935 годах. 

Северо-Западного УГМС сообщает, что в ближайшие дни погода в Петербурге станет летней. 6 июня ожидается 17-19 градусов, а уже 7 числа 20-22. К концу недели небольшое снижение температуры и возможны осадки. 

Теги: главный синоптик , лето в петер , петербург , погода спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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