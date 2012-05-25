Военный конструктор рассказал о сложностях с импортозамещением в ВПК

Российские предприятия ВПК активно работают над импортозамещением в производстве. Советник генерального директора НПП "Старт" по науке Владимир Манько рассказал о специфике этого непростого процесса.

Легендарный военный конструктор, экс-главный конструктор НПП "Старт", а теперь - советник по науке генерального директора Владимир Манько рассказал Piter.TV о сложностях, с которыми сталкиваются предприятия ВПК в вопросах импортозамещения. Один из разработчиков ЗРК "Штиль", "Штиль-1" и "Бук" считает, что его коллеги на данный момент лишь частично решили эту проблему.

"Конечно, с комплектующими были проблемы, поскольку мы в НПП "Старт" занимаемся не только морскими машинами. Вот в том же морском проекте "Штиль", например, нет ни одного импортного элемента. Мы давно этот вопрос решили, потому что это достаточно современная разработка. Но есть достаточно старые изделия, которые нужно продолжать выпускать. У них комплектующие украинские, европейские... Их нужно заменять, и потихоньку этот процесс идет, но болезненно. Нельзя сказать, что это очень просто", - заявил Владимир Манько.

Особенно сложная ситуация складывается в тех случаях, когда речь идет о замене украинских комплектующих. Россия не может получить от них даже техническую документацию на производство составляющих оружия.

"Есть заводы-партнеры, которые физически существуют, но мы не можем с ними работать. Например, заводы в Луганске и Донецке в зоне АТО. Они есть, но с ними взаимодействовать невозможно. Там сейчас нет ни военной приемки, ни остальных параметров. А украинские заводы... они перекрыли кислород России и не желают с нами общаться. То есть, нам даже документацию не получить. Нужно создавать что-то новое, а это всегда испытания, разработка, это проверки... В результате тратятся время и деньги. И только потом мы сможем вставить новую комплектующую как отработанный узел", - говорит опытный военный конструктор.