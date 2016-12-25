Главная телеинтрига этой зимы: "Прожекторперисхилтон" может вернуться на экраны

Вчера вечером в телепрограмме "Вечерний Ургант" на Первом канале экс-участники сверхпопулярного вечернего юмористического шоу "Прожекторперисхилтон" намекнули о возрождении проекта

Вчера вечером во всеулышание Гарик Мартиросян и Иван Ургант обсудили возвращение в эфир программы "Прожекторперисхилтон". Напомним, что последний выпуск был целых 5 лет назад, хотя это шоу было наиболее рейтинговым на всём российском телевидении. Так, ввыпуске "Вечернего Урганта" от 10 февраля два шоу-раннера разыграли сценку, в ходе которой Мартиросян объявил, что Сергей Светлаков и Александр Цекало дали согласие на участие в возрожденном проекте, а Иван Ургант властно сообщил, что подумает над этим.

Но не спешите радоваться. На это заявление в пресс-службе Первого канала отреагировали достаточно холодно, однако на сайте канала содержится намек на это. "Гарик Мартиросян опросил всех ведущих программы "Прожекторперисхилтон" — все согласны возобновить сотрудничество. Теперь для того, чтобы шоу вернулось в эфир, нужно всего лишь согласие Ивана Урганта", — таким был анонс вчерашнего вечернего шоу Урганта

Развлекательное ток-шоу «Прожекторперисхилтон» выходило с мая 2008 года по июнь 2012-го и считалось одним из наиболее успешных проектов Первого канала в этом жанре. Телепрограмму закрыли из-за конфликта с каналом ТНТ, у которого был подписан контракт со Светлаковым и Мартиросяном, и они отказались в сотрудничестве с "Первым".