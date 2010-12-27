Главком сухопутных войск Аргентины навестит петербургские военные академии

Петербургские академии посетит главком сухопутных войск Аргентины.

Пресс-служба Минобороты сообщает, главком сухопутных войск Аргентины посетит петербургские военные академии.

Известно, что 5 июня состоялась встреча в столице России главнокомандующего Сухопутными войсками России генерала-полковника Олега Салюкова и командующего Сухопутными войсками Аргентинской Республики генерала-лейтенанта Диего Луиса Суньера.

Речь шла о двухстороннем военном сотрудничестве и обучении аргентинских офицеров в вузах Сухопутных войск. А также участие представителей вооруженных сил Аргентины в Армейских международных играх.

Аргентинская делегация имеет возможность ознакомиться с учебно-материальной базой и системой боевой подготовки гвардейского танкового соединения Западного военного округа. А также планируется посещение Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации