Гимназисту в Пушкине раскроили череп из ревности

Выясняются подробности вчерашней страшной драки подростков

Продолжают выясняться подробности вчерашней страшной драки в Купчино, произошедшей между двумя подростками, шестнадцатилетним юношей и тринадцатилетним семиклассником. Напомним, старший подросток страшно избил младшего, семиклассника госпитализировали с тяжелейшими травмами.

Как сообщается, избиение могло случиться на "романтической" почве – друг и ровесник пострадавшего сообщил следователям, что нападение на гимназиста было совершено из ревности: подросток якобы ухаживал за девушкой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК. Известны приметы нападавшего – им был подросток лет шестнадцати, темноволосый, в стеганом пуховике темно-синего цвета, штаны цвета «хаки», красные кроссовки.

Пострадавший мальчик сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами, в реанимации. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести, переломом височной кости, в тяжелом состоянии. У парня разошелся череп по затылочному шву.

Видео: архив