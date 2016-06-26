Geek Picnic: Science is the new sexy

На два дня Пулковский парк превратился в сосредоточение научной и технической мысли города.Мы приняли эстафету проведения этого фестиваля от Москвы, которая на неделю раньше принимала “Geek Picnic”.

24 и 25 июня петербуржцы наслаждались проектами технических университетов, боями роботов, парадом косплееров и тесла-шоу. На главной сцене выступали популярные петербургские блогеры из “Smetana.tv” и диджеи. Гости развлекались гонками дронов, занимались активными видами спорта и даже участвовали в организации научных экспериментов.

“Geek Picnic” - крупная площадка, на которой новаторы и популяризаторы научных и технических знаний собираются в одном месте, чтобы познакомить общественность со своими идеями и разработками.

Паблик “World of Indie” совместно с “Эко Гейм Джем” организовали зону, на которой независимые разработчики компьютерных игр могут представить на суд геймеров свои творения, а те, в свою очередь, протестировать новинки российского производства.

Slava Gris, организатор шоукейса независимых разработчиков: “Наш паблик базируется в Интернете и, конечно,у всех разработчиков есть свои сообщества, но вот конкретно “World of Indie” их всех объединяет. Он ориентирован и на игроков, и на разработчиков, чтобы продемонстрировать все многообразие независимых игр, которые делаются в России, потому что их делается на самом деле, много, а на мировой рынок выходят единицы. Даже русские пользователи мало слышали о том, что презентуется”.

Мы также пообщались “Werk Bund” - творческим объединением, которое ставит перед собой благородную цель - обеспечить музыкантов дешевыми аналогами дорогостоящих инструментов, которые не будут уступать по качеству звука. Ребята печатают музыкальные инструменты на 3D принтере. Инструменты изготавливаются из полилактида - биоразлагаемого экологичного пластика. В планах запуск производства укулеле, альта, виолончели и контрабаса. А на “Geek Picnic” команда радовала нас живым исполнением на собственно изготовленной скрипке.

Видео: Piter.tv

Фото: Матвей Ворошилов