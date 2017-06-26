Гийом Кане и Марион Котийяр "вдарили" по рок-н-роллу

Kinoafisha.info провела очередной пресс-показ, на этот раз на суд прессы была выставлена французская комедия Гийома Кане.

Для картины "Вечно молодой" отлично подходит идиома "И смех и грех". Главный герой и не догадывался о том, что его считают уже далеко не молодым актером или, как сказала ему начинающая актриса, "не рок-н-ролльным", что и толкает его на ряд безумных действий. Эти поступки доходят до такой абсурдности, что Гийом теряет лучших друзей, работу и даже семью. Теперь он ботексная, накаченная кукла, чего никто не ожидал. Режиссер, он же главный герой, показал нам один из вариантов того, до чего может довести мужчину кризис среднего возраста.



Любопытна в этом фильме тенденция Кане сниматься в своих же фильмах. Но в этой картине он не только режиссирует и играет, он входит в роль, если можно так сказать, себя. На экранах зрители смогут увидеть его брак с Марион Котийяр, их бесконечные роли, Оскары, Сезары и проблемы семейной жизни двух творческих людей. И не совсем понятно, играют ли они на протяжении всего фильма, лишь отчасти намекая про свою личную жизнь, или где-то действительно пускают нас в свой дом.



Несмотря на то, что это французская комедия во всей своей красе, сплошной саркастический юмор с нескончаемой чередой ироничных сцен, тут тоже будет над чем подумать.





Все мы находимся в постоянном поиске "себя", где-то и в чем-то. А когда наступает так называемый "кризис среднего возраста", эти поиски действительно могут завести личность в самые глубокие дебри, выбраться из которых будет непросто. Наверно, прежде всего, нужно не терять себя внутренне, принимать в разных возрастах свою внешность, старость со всеми ее сединами, причуды близких, друзей, семьи. Но режиссер уводит своих героев все дальше по дороге абсурда и в итоге получается полный рок-н-ролл.





Интересно, что в итоге случилась такая концовка, которую явно в кинозале никто не ждал. Многие пол фильма надеялись, что все это все же будет очень саркастическим сном, но не тут то было. Что самое интересное, в такой комичной ситуации и картине в целом, нашлось место и для трогательных романтичных моментов, Гийом собрал все в одном месте и умудрился сделать попутно несколько пародий на другие картины.





К минусам фильма можно отнести пару слишком вычурных сцен, без которых вполне можно было бы обойтись.

В итоге, зал хлопал, особенно мужчины. Видимо, многое из утрированного все таки было жизненным.

Видео и фото: kinoafishainfo

Ксения Крохина