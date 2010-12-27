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Гидрометцентр ответил на критику промокшего под дождем Жириновского
Вчера, 23:38
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Sheker
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Гидрометцентр ответил на критику промокшего под дождем Жириновского

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Отмечается, что упомянутой лидером ЛДПР структуры «Мосгидромет» не существует

         Гидрометцентр ответил на критику лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заметила Владимиру Вольфовичу, что предсказать появление тучи над головой каждого человека синоптик не в силах, а потому претензии Жириновского по поводу «неправильного прогноза погоды» несправедливы. К тому же на обновленном сайте Гидрометцентра, есть прогностическая карта на ближайшие пару часов, но даже она не дает точного прогноза.

Напомним, ранее политик накануне попал под сильный дождь и промок, после чего он призвал разогнать всех сотрудников  Мосгидромета. По словам Жириновского, он не получил никакие сообщения об обильных осадках. 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: zhirinovskiy

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Категории: Новости России Лента новостей

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