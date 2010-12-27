Герой, спасших трех детей, изнасиловал ребенка

Дмитрий Филюшин, совершивший героический поступок 10 лет назад, изнасиловал девочку

В Лукояновском районе Нижегородской области 20-летний юноша Дмитрий Филюшин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Девочка удалось убежать от преступника. Насильник вскоре был задержан. Свою вину Дмитрий признал частично.

Кстати, 10 лет назад Дмитрий обрел большую популярность, благодаря спасению трех детей из горящего дома. За этот героический поступок Софии Лорен вручила молодому человеку премию «Золотое сердце». Спустя некоторое время Дмитрий Филюшин был арестован за воровство.

В настоящее время мужчина признан виновным согласно статье 131 и 132 УК РФ и приговорен к 18 годам колонии строго режима: 15 лет за сексуальное насилие присоединены к наказанию, назначенному за ранее совершенные преступления. Передает СУ СКР по региону.