Герой «Экстаза» рассказал о съемках с обнаженной Ходченковой

По словам Антона Филиппенко, самым "жестким" был первый съемочный день

Актер Антон Филиппенко (знакомый зрителям, в частности, по роли в фильме "28 панфиловцев") рассказал СМИ о съемках клипа "Экстаз" группировки "Ленинград". Напомним, очередное видео от Сергея Шнурова появилось в Сети в последних числах апреля и, среди прочего, поразило пользователей обилием откровенных сцен.

Партнершей Филиппенко по съемкам была актриса Светлана Ходченкова. По словам актера, самым сложным из четырех съемочных дней оказался первый. В этот день снимали постельные сцены в одном из люксов знаменитого петербургского отеля "Астория".

Во время съемок актеры были полностью раздеты, а интимные места были скрыты под бежевым пластырем. По словам актера, этот пластырь постоянно отклеивался. Филиппенко признал, что Ходченкова очень воспитана, красива и является большим профессионалом.

«Волосы у нее, как у русалки», – цитируют СМИ слова Антона Филиппенко.

Напомним, клип "Экстаз" рассказывает историю бурного романа слесаря и богатой красавицы. По словам Сергея Шнурова, новый клип группировки – о столкновении двух Россий – той, что уже лет 20 не была в стране, и той, что трудится на шиномонтажке. Снимала новое видео всё та же Анна Пармас, которая работала над предыдущими клипами "Ленинграда" ("В Питере – пить", "Экспонат" и "Сиськи").

Видео: Группировка "Ленинград"