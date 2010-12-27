Православный бизнесмен Герман Стерлигов закрыл один из своих магазинов в Петербурге

Православный предприниматель Герман Стерлигов закрыл один из четырех магазинов «Хлеб и соль» в Петербурге. Пользователи Facebook "поймали" момент упаковки оборудования торговой точки на Лиговском проспекте, которая не продержалась и двух месяцев.

Как сообщает "Фонтанка", православный предприниматель Герман Стерлигов закрыл один из четырех магазинов «Хлеб и соль» в Петербурге. Пользователи Facebook "поймали" момент упаковки оборудования торговой точки на Лиговском проспекте, которая не продержалась и двух месяцев.



Бизнесмен закрытие торговой точки подтвердил через своего представителя.



Источник заявил, что точка оказалась неудачной, но вскоре она откроется в другом месте. В каком именно - пока неизвестно.



Стоит напомнить, что первый магазин «Хлеб и соль» Германа Стерлигова в Петербурге был открыт в начале апреля в Смольном переулке. Хлеб в нем стоит от 750 до 1650 рублей за килограммовую буханку, килограмм соли — 1500 рублей, 550-граммовая банка меда – 800 рублей, банка подсолнечного масла – 300 рублей, бутылочка шампуня – 900 рублей. На данный момент кроме этой точки работает еще две — в Ольгино и на улице Всеволода Вишневского.



Изначально на входе магазинов были установлены таблички, которые запрещали посещение «Хлеба и соли» лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, однако после "набегов" вандалов, предостережение убрали.